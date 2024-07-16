В обстреливаемом ВСУ российском регионе ограничат въезд в 14 населенных пунктов

Гладков сообщил об ограничении въезда в 14 белгородских населенных пунктов

С 23 июля власти Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается крайне сложная оперативная ситуация. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что в Белгородском районе ограничат въезд в села Вергилевка, Щетиновка и хутор Валковский, в Борисовском — в село Богун-Городок, в Краснояружском — в села Демидовка, Поповка и Прилесье. В Грайворонском городском округе мера затронет село Безымено и поселок Горьковский, а в Шебекинском — послки Красное, Ленинский и Первомайский, а также хутора Мухин и Панков.