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17:40, 16 июля 2024Россия

В обстреливаемом ВСУ российском регионе ограничат въезд в 14 населенных пунктов

Гладков сообщил об ограничении въезда в 14 белгородских населенных пунктов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С 23 июля власти Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается крайне сложная оперативная ситуация. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что в Белгородском районе ограничат въезд в села Вергилевка, Щетиновка и хутор Валковский, в Борисовском — в село Богун-Городок, в Краснояружском — в села Демидовка, Поповка и Прилесье. В Грайворонском городском округе мера затронет село Безымено и поселок Горьковский, а в Шебекинском — послки Красное, Ленинский и Первомайский, а также хутора Мухин и Панков.

ЖЗЛ
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