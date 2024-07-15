Белгородский губернатор Гладков: необходимы дополнительные меры защиты от ВСУ

Регулярно обстреливаемой Белгородской области необходимы дополнительные меры защиты от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Из слов чиновника следует, что власти обеспокоены тем, что из-за обстрелов в области продолжают страдать жители, и губернатор вместе с правительством области обсудят возможность принятия новых мер защиты. О каких мерах может идти речь, Гладков не уточнил.

«Страдают люди (...), много раненых, много разрушений. Необходимо принимать дополнительные решения», — заявил губернатор.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, власти делают все для защиты Белгородской области от ударов ВСУ, однако обеспечение безопасности региона занимает время.

Для создания санитарной зоны, которая могла бы защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступательную операцию в граничащей с Белгородчиной Харьковской области.