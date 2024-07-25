Дроны ВСУ атаковали парковку и частный дом в российском регионе

Украинские БПЛА атаковали парковку и частный дом в Белгородской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали парковку и частный дом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под атаку попал поселок Борисовка Борисовского района области. В результате атаки первого дрона повреждены три легковых автомобиля на парковке социального объекта.

«Второй дрон сдетонировал на территории частного домовладения: повреждены окна, фасад и забор. Оперативные службы работают на местах», — добавил губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа в результате атаки беспилотника оказался поврежден автобус. Также дрон атаковал частное домовладение в селе Муром. Пострадавших нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.