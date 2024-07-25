Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 25 июля 2024Россия

Автобус попал под удар ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали села Вознесеновка и Муром

Фото: Alina Smutko / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам в селе Вознесеновка под удар попал автобус, у которого в результате выбило стекла и посекло кузов. Помимо этого, в селе Муром дрон атаковал частное домовладение, пробив крышу здания.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ получил тяжелые ранения местный житель. Спасти россиянина не удалось. Еще двоих пострадавших доставили в больницы.

Материалы по теме:
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем. Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем.Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
23 июня 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024

Помимо этого, в ночь на 25 июля средства противовоздушной обороны перехватили над российскими регионами 11 беспилотников, три из которых обезвредили над Белгородской областью, четыре — над Курской и еще четыре — над Крымом и акваторией Черного моря. Кроме того, военнослужащие уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся в сторону Крымского полуострова.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Учился отлично, имел губернаторскую стипендию. Что рассказали родные об обвиняемом в подрыве машины офицера Генштаба?

      На Западе обвинили НАТО в разрушении архитектуры безопасности в Европе

      Одно из основных удобрений начало дешеветь

      Глава МИД Индонезии захотела брошь как у Марии Захаровой

      Командующий Нацгвардии Украины заявил о трудной ситуации на фронте

      Российского уголовника задержали за похищенного из рук матери младенца

      Наезд автомобиля полковника МВД Татарстана на мальчика попал на видео

      Родился ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками

      Китаец попытался вывезти из России изумруды и бриллианты и попался на таможне

      Посольство России прокомментировало задержание обвиняемого в подрыве машины в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше