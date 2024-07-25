Автобус попал под удар ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали села Вознесеновка и Муром

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам в селе Вознесеновка под удар попал автобус, у которого в результате выбило стекла и посекло кузов. Помимо этого, в селе Муром дрон атаковал частное домовладение, пробив крышу здания.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ получил тяжелые ранения местный житель. Спасти россиянина не удалось. Еще двоих пострадавших доставили в больницы.

Помимо этого, в ночь на 25 июля средства противовоздушной обороны перехватили над российскими регионами 11 беспилотников, три из которых обезвредили над Белгородской областью, четыре — над Курской и еще четыре — над Крымом и акваторией Черного моря. Кроме того, военнослужащие уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся в сторону Крымского полуострова.