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07:27, 25 июля 2024Россия

Украина пыталась ударить по России беспилотниками и безэкипажными катерами

МО: уничтожены 11 дронов над тремя регионами России и два морских дрона у Крыма

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В ночь на четверг, 25 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по территории России беспилотниками и безэкипажными катерами. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской и четыре — над Крымом и акваторией Черного моря.

Помимо этого, военнослужащие уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, следовавших в направлении Крыма. Цель удалось поразить дежурными огневыми средствами. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Вечером в среду, 24 июля, Минобороны сообщало, что над Курской областью за полтора часа часа уничтожены 18 украинских беспилотников.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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