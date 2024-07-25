Украина пыталась ударить по России беспилотниками и безэкипажными катерами

МО: уничтожены 11 дронов над тремя регионами России и два морских дрона у Крыма

В ночь на четверг, 25 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по территории России беспилотниками и безэкипажными катерами. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской и четыре — над Крымом и акваторией Черного моря.

Помимо этого, военнослужащие уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, следовавших в направлении Крыма. Цель удалось поразить дежурными огневыми средствами. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Вечером в среду, 24 июля, Минобороны сообщало, что над Курской областью за полтора часа часа уничтожены 18 украинских беспилотников.