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Третий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»

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Павел Дуров
Павел Дуров
Фото: @durov

Розенберг впервые рассказал о детстве брата Дурова

В понедельник, 18 сентября, бывший технический директор «ВКонтакте» и бывший директор особых направлений Telegram Антон Розенберг опубликовал пост на Medium, в котором в подробностях рассказал о конфликте с братьями Павлом и Николаем Дуровыми.

По словам Розенберга, он дружил с Николаем Дуровым с шестого класса. Судя по опубликованным им снимкам, вместе они учились в петербургском математическом лицее и в СПбГУ, вместе ездили на военные сборы и международные математические олимпиады, вместе ходили в походы и жгли костры на берегу Оки. «Тихий ботаник, похожий на героя сериала "Теория большого взрыва", которого я всю жизнь уважал за ум и эрудицию», — вспоминает бывший техдиректор.

Он также отмечает, что работать во «ВКонтакте» его пригласили лично Николай и Павел. Как утверждает Розенберг, он не просто сотрудничал с братьями Дуровыми, но и дружил: часто наведывался в гости к их семейству — был знаком с их мамой и даже котом. Именно он принимал участие в строительстве дата-центров «ВКонтакте» и был одним из ключевых участников команды Павла Дурова. К слову, Розенберг работал в том самом кабинете, из окна которого основатель Telegram в 2012 году швырял пятитысячные купюры.

Причиной конфликта между друзьями стала женщина

После увольнения Павла Дурова из «ВКонтакте» бывший техдиректор перешел в Telegram, где с 2016 года занимал должность директора особых направлений и специализировался на борьбе со спамом. Как утверждает Розенберг, несмотря на все заявления Дурова о «постоянных путешествиях команды мессенджера и штаб-квартиры в Берлине», офис Telegram никуда не переезжал и до сих пор располагается в одном здании во «ВКонтакте».

«Мы продолжали дружить с Николаем Дуровым — вместе путешествовали, ходили в кино, играли в настольные игры», — отмечает он.

Тем не менее в январе 2017 года Розенберг узнал, что Николай втайне его ненавидел и был влюблен в его девушку и будущую жену, которой, судя по всему, настойчиво оказывал знаки внимания. «Эти предательство, подлость и лицемерие были для меня невыразимой дичью, и я, естественно, тут же сказал Николаю все, что по этому поводу думаю», — заявил бывший техдиректор «ВКонтакте».

И все же многие читатели в комментариях под постом Розенберга справедливо заметили, что доказательств, связанных с неоднозначными намерениями Дурова-старшего, в тексте нет.

От Розенберга требуют 100 миллионов рублей

Розенберг подчеркивает, что после конфликта Павел долго не решался на радикальный шаг и предлагал ему уйти из компании по собственному желанию. Автор поста утверждает, что после отказа братья всеми силами принялись выживать его с насиженного места, выкидывать из рабочих чатов, распространять о нем слухи.

Через некоторое время Розенберг без компенсаций и премий был уволен из Telegram по формальной причине — его обвинили в прогулах. Он попытался оспорить увольнение в суде, но получил иск на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны от подконтрольного, по его словам, Павлу Дурову ООО «Телеграф».

Дело в том, что Розенберг указал в Facebook местом своей работы Telegram и предоставил в суд скриншоты рабочей переписки. Это якобы послужило причиной разрыва договора между ООО «Телеграф» и Telegram Messenger LLP, что позволило представителям компании требовать с бывшего техдиректора 100 миллионов рублей для компенсации упущенной выгоды.

«Получается, зря я все это время терпел слухи у меня за спиной, стараясь быть выше сплетен и тем самым позволяя Николаю продвигать свои выдумки. Зря не ответил, когда люди, которых я считал друзьями, предпочли молча удалить меня и отвернуться, чтобы доказать свою преданность Павлу. Но на чем-то же надо было остановиться, а иск на 100 миллионов рублей за указание места работы на Facebook не лезет вообще ни в какие ворота», — удивляется он.

Дурова обвинили в возможности читать и удалять переписку пользователей

Помимо пространного рассказа о личных отношениях, Антон Розенберг упомянул, что история его переписки в Telegram куда-то исчезла.

По его словам, при авторизации на новых устройствах отсутствовали сообщения, отправленные с момента регистрации в 2013 году и до 14 февраля 2017 года.

В тексте он привел скриншот разговора в чате, в котором Павел Дуров объяснил исчезновение небольшим техническим сбоем и заверил, что история будет восстановлена после ночной переиндексации.

Розенберг рассказал, что все сообщения действительно восстановились, но сделал из этого вывод, что дело было не в неполадках мессенджера, а в личной инициативе Николая Дурова.

По мнению Розенберга, тут мог быть задействован запрос delete_first_messages — инструмент, который чистил историю переписки в больших группах, оставляя в них последний миллион сообщений. Судя по всему, этот запрос был актуален для тех ситуаций, когда серверы испытывали трудности с хранением таких объемов переписки.

По признанию бывшего технического директора «ВКонтакте», в его случае это было исключено, поскольку объем его переписки не превышал 300 тысяч сообщений.

Часть команды Telegram действительно могла до сих пор сосуществовать с «ВКонтакте»

Дуров в своих рассказах о команде мессенджера часто упоминает идеологию цифрового кочевничества: сотрудники Telegram не задерживаются на одном месте надолго, путешествуя по всему миру. Основатель сервиса публикует доказательства в своем Instagram: в марте он работал из Парижа, а октябрь прошлого года команда провела в итальянском замке.

Однако, по рассказам Розенберга, другая часть команды, в том числе и он сам, все время существования мессенджера работала в знаменитом доме Зингера в Санкт-Петербурге, соседствуя с сотрудниками «ВКонтакте».

Согласно данным Розенберга, в 2013 году в команду Telegram ушли разработчики движков «ВКонтакте» и разместились на шестом этаже здания. Рабочие места сотрудникам соцсети организовали на седьмом этаже.

Когда Розенберга назначили техническим директором «ВКонтакте», по его соображениям, сотрудники двух сервисов еще год не подозревали о том, что работают над разными продуктами.

Источник «Ленты.ру», знакомый с ситуацией, согласился, что часть команды Telegram действительно до сих пор базируется в доме Зингера и доступ к этажу по отпечаткам пальцев строго разграничен. Источник уточнил, что там может располагаться часть команды, отвечающая за разработку и поддержку.

Сам Павел Дуров также периодически появляется в офисе, но судя по всему, предпочитает об этом не распространяться. По крайней мере, в своем Instagram за последние несколько лет он не опубликовал ни одной фотографии из Санкт-Петербурга, но сотрудники, сидящие в доме Зингера, неоднократно его там видели.

Об этом может косвенно свидетельствовать и история питерского блогера Даниила Кашина, который в марте этого года публично обвинил Дурова в том, что тот разбил его смартфон при попытке сфотографироваться с ним в кинотеатре петербургского торгового центра «Галерея». Тогда и Кашин, и другие блогеры утверждали, что встретили Дурова в ТЦ, но тот предпочел выложить в Instagram ролик, подтверждающий его отдых в Швейцарии на горнолыжном курорте Iglu-Dorf Zermatt.

Дуров объясняет происходящее шизофренией Розенберга

Сам Дуров в разговоре с TJ заявил, что считает пост Розенберга провокацией или проявлением шизофрении. По его словам, он может «опровергать каждую вторую фразу, но не видит в этом смысла».

«Много дичи», — сказал Дуров.

Он также заверил, что ни один из разработчиков мессенджера не трудоустроен ни в упомянутом Розенбергом ООО «Телеграф», ни в другой российской компании.

Розенберг же сообщил, что в данный момент ООО «Телеграф» пытаются закрыть, а большинство сотрудников переводят на офшорную компанию. По данным источника «Ленты.ру», компанию действительно готовят к ликвидации.

Антон Болотов
Анастасия Евтушенко

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