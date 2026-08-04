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17:10, 4 августа 2026Моя страна

Сидящего на проводах «пингвина» удалось увидеть в России

Сидящий на проводах белоплечий орлан, похожий на пингвина, попал на видео на Сахалине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

На севере Сахалина местным жителям удалось увидеть необычного «пингвина», забравшегося на провода линии электропередачи (ЛЭП). Запись с ним публикует ASTV.ru.

На кадрах видно огромную птицу черно-белого окраса с массивным желтым клювом. Россиянка, записавшая видео, в шутку сказала, что издалека пернатая из-за своего окраса напоминает пингвина.

На деле же это оказался краснокнижный белоплечий орлан. ASTV.ru поясняет, что на Сахалине его видят довольно часто. В частности, несколько лет назад такая же птица решительно стала «капитаном корабля». Тогда моряки не прогнали большую птицу, а покормили ее крабами и прочими деликатесами.

Белоплечий орлан — хищник из семейства ястребиных. Он питается в основном рыбой и мелкими млекопитающими, обитает в прибрежной части северо-восточной Азии. Птица находится в Красной книге России.

Ранее еще одна редчайшая птица повадилась залетать в гости к россиянке — это произошло под Тверью. Там удод начал активно залетать в гости на участок к местной жительнице и клевать насекомых с ее грядок.

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