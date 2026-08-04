Сидящего на проводах «пингвина» удалось увидеть в России

Сидящий на проводах белоплечий орлан, похожий на пингвина, попал на видео на Сахалине

На севере Сахалина местным жителям удалось увидеть необычного «пингвина», забравшегося на провода линии электропередачи (ЛЭП). Запись с ним публикует ASTV.ru.

На кадрах видно огромную птицу черно-белого окраса с массивным желтым клювом. Россиянка, записавшая видео, в шутку сказала, что издалека пернатая из-за своего окраса напоминает пингвина.

На деле же это оказался краснокнижный белоплечий орлан. ASTV.ru поясняет, что на Сахалине его видят довольно часто. В частности, несколько лет назад такая же птица решительно стала «капитаном корабля». Тогда моряки не прогнали большую птицу, а покормили ее крабами и прочими деликатесами.

Белоплечий орлан — хищник из семейства ястребиных. Он питается в основном рыбой и мелкими млекопитающими, обитает в прибрежной части северо-восточной Азии. Птица находится в Красной книге России.

Ранее еще одна редчайшая птица повадилась залетать в гости к россиянке — это произошло под Тверью. Там удод начал активно залетать в гости на участок к местной жительнице и клевать насекомых с ее грядок.