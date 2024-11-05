На Сахалине хищный орлан стал капитаном морского судна

На Сахалине орлан стал капитаном морского судна. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По словам рыбаков, хищная птица выглядит уставшей и старой. Однако они совсем не против такого пассажира и с большим удовольствием балуют его, например, кормят крабами и прочими морскими деликатесами.

«Вот наш Емеля. Настоящий дикий орел. Остался и двигается с нами», — рассказал один из рыбаков, не уточнив каким образом орлан попал к ним на судно.

Ране сообщалось, что в Чердаклинском районе Ульяновской области местные жители заметили истощенного орлана-белохвоста и спасли. Уточнялось, что россияне нашли краснокнижного хищника с большими крыльями вблизи заброшенного детского лагеря, а затем отдали ветеринарам.