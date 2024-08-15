Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:05, 15 августа 2024Моя страна

Россияне спасли истощенного редкого хищника с большими крыльями

Истощенного орлана-белохвоста спасли в Чердаклинском районе Ульяновской области

Фото: Wolfram Steinberg / dpa / Globallookpress.com

В Чердаклинском районе Ульяновской области местные жители заметили истощенного орлана-белохвоста и спасли. Об этом сообщили в Симбирском референтном центре ветеринарии.

Россияне нашли краснокнижного хищника с большими крыльями вблизи заброшенного детского лагеря. Misanec.ru пишет, что некоторое время эту птицу покармливали хлебом и копченой рыбой, однако так делать «категорически запрещено». Позже местные жители отдали белохвоста ветеринарам.

У орлана, как сказали врачи, оказалось сильное истощение. «Птице провели тщательное рентгенологическое исследование. Повреждений костной структуры, огнестрельных ранений не выявлено», — заявили специалисты.

В настоящее время орлан находится под присмотром. Также уже созданы условия для реабилитации и скорейшего восстановления птицы.

В июле также стало известно о спасении редчайшего орлана-белохвоста в Астраханской области. Местные жители заметили огромного хищника вблизи железнодорожной станции Аксарайская. Также очевидцы, позвонив в Росприроднадзор, отметили, что дикая птица не может летать.

Белохвостый орлан — достаточно большая птица. Ее длина может достигать 75-100 сантиметров, а размах крыльев — 2-2,4 метра. Масса, как правило, составляет от 3 до 6,5 килограмма. Птица, занесенная в Красную книгу России, питается рыбой, мелкими млекопитающими и падалью.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Залужный проигнорировал приказ об отмене подрыва «Северных потоков». Что ответил экс-главком ВСУ?

      Россиянин пытался избавиться от бродячей собаки и случайно выстрелил в ребенка

      SHAMAN прокомментировал свои концерты в Новороссии

      В России отреагировали на новые данные о роли Залужного в подрыве «Северных потоков»

      Задолжавший детям алименты россиянин решил отправиться на СВО

      Раскрыта связь между атомными ядрами и нейтронными звездами

      В РЭО рассказали о российских экоцентрах

      Соратник Кадырова заявил о снятии резервов ВСУ с передовой

      Назван фактор учащения лесных пожаров

      В США сообщили о разрушении украинской обороны из-за атаки на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше