Россияне спасли истощенного редкого хищника с большими крыльями

Истощенного орлана-белохвоста спасли в Чердаклинском районе Ульяновской области

В Чердаклинском районе Ульяновской области местные жители заметили истощенного орлана-белохвоста и спасли. Об этом сообщили в Симбирском референтном центре ветеринарии.

Россияне нашли краснокнижного хищника с большими крыльями вблизи заброшенного детского лагеря. Misanec.ru пишет, что некоторое время эту птицу покармливали хлебом и копченой рыбой, однако так делать «категорически запрещено». Позже местные жители отдали белохвоста ветеринарам.

У орлана, как сказали врачи, оказалось сильное истощение. «Птице провели тщательное рентгенологическое исследование. Повреждений костной структуры, огнестрельных ранений не выявлено», — заявили специалисты.

В настоящее время орлан находится под присмотром. Также уже созданы условия для реабилитации и скорейшего восстановления птицы.

В июле также стало известно о спасении редчайшего орлана-белохвоста в Астраханской области. Местные жители заметили огромного хищника вблизи железнодорожной станции Аксарайская. Также очевидцы, позвонив в Росприроднадзор, отметили, что дикая птица не может летать.

Белохвостый орлан — достаточно большая птица. Ее длина может достигать 75-100 сантиметров, а размах крыльев — 2-2,4 метра. Масса, как правило, составляет от 3 до 6,5 килограмма. Птица, занесенная в Красную книгу России, питается рыбой, мелкими млекопитающими и падалью.