В России спасли огромного хищника из Красной книги

В Астраханской области спасли редчайшего хищника — орлана-белохвоста

В Астраханской области местные жители спасли огромного и редчайшего орлана-белохвоста. Об уникальном хищнике среди птиц рассказали в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Утверждается, что россияне заметили орлана-белохвоста вблизи железнодорожной станции «Аксарайская». Также очевидцы, позвонив в Росприроднадзор, отметили, что дикая птица не может летать.

Активисты забрали орлана из опасного места и разместили в зоопарке «Баба Фрося» — для хищной птицы это временная передержка. В Астраханской областной ветклинике ее также обследовали, сделав в том числе рентгенографию. В итоге ветеринары выявили правосторонний разрыв связок в шейном отделе позвоночника, а также перелом левого заднего сочленовного отростка в шестом позвонке шейного отдела.

О том, где хищник мог травмироваться, неизвестно. О дальнейших планах на судьбу орлана также не сообщается. При этом известно, что сейчас птица, занесенная в Красную книгу России, находится под присмотром специалистов. Белохвостый хищник постепенно восстанавливается.

Незадолго до этого в национальном парке «Сайлюгемский» начали готовить к жизни в дикой природе редчайших соколов-балобанов, занесенных в Красную книгу. За последние несколько лет специалисты поселили на Алтае около 20 балобанов.

Ранее также в городе Александровске в Пермском крае местные жители заметили огромного тропического пеликана, который очень нечасто встречается в холодных для него краях России. Птица, отдыхавшая на пруду, попала на видео очевидицы.