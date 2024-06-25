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16:35, 25 июня 2024Моя страна

15 птенцов редчайших соколов-балобанов поселят на Алтае

Минприроды: 15 птенцов редчайших соколов-балобанов готовят к выпуску на Алтае

Фото: Пресс-служба Минприроды России

На территории национального парка «Сайлюгемский» готовят к жизни в дикой природе редчайших соколов-балобанов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщается на сайте Минприроды.

В ведомстве отметили, что этим летом подготовят к выпуску 15 птенцов. На данный момент проходят адаптацию в парке пять птиц, а оставшиеся появятся там в конце июня.

Ученые начали использовать метод хеккинга для тех птиц, которые пока еще не обладают махровыми крыльями. Специалисты высадили редких балобанов в особые вольеры-хеки с сеткой-рабицей. «Здесь птенцам предстоит провести 3-5 недель. За это время они подрастут и окрепнут», — сказано в сообщении.

Главная задача сейчас — исключить контакт балобанов с человеком. Позже защитные сетки уберут, и тогда птицы будут самостоятельно охотиться и осваивать просторы Сайлюгема.

За последние несколько лет с использованием метода хеккинга специалисты поселили на Алтае около 20 балобанов. Эти соколы занесены в Красную книгу России и считаются особо ценными видами. В 2021-м в национальном парке «Сайлюгемский» также стартовала долгосрочная программа по восстановлению численности этой птицы.

Ранее стало известно о спасении птенцов аиста, оставшихся одних в гнезде под Черняховском в Калининградской области. Птицы находились на дереве без родителей неделю. Местные жители рассказали, что обращались в МЧС и администрацию, однако там в помощи отказали. Тогда же волонтеры на подъемном кране достали из гнезда пернатых и передали в центр реабилитации диких животных.

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      Варвара Кошечкина
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