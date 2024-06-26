В не самом теплом российском регионе заметили тропическую птицу

В Прикамье на видео попал огромный пеликан, отдыхавший на пруду

В городе Александровск в Пермском крае местные жители заметили огромного тропического пеликана, который очень нечасто встречается в холодных для него краях России. Птица, отдыхавшая на пруду, попала на видео очевидицы Юлии Пензиной. Запись появилась в соцсети «ВКонтакте».

На видео запечатлено, как сначала белая птица спокойно плывет по пруду. Затем редчайший тропический пеликан поднимается из воды и взлетает над лесом. Удивление и восхищение местных жителей вызвал не только размер птицы, но и факт ее появления в этих краях.

В беседе с aif.ru завкафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Михаил Бакланов отметил, что это третья встреча пеликана за последние полтора века в Пермском крае. В прошлый раз эту птицу видели в 1949 и 2011 годах. Бакланов счел, что причиной, по которой птица снова оказалась в Прикамье, стал «сбой навигации отдельной особи».

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