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15:50, 21 марта 2024Моя страна

В России нашли редчайших розовых пеликанов

В Краснодарском крае открыли новый вид краснокнижных розовых пеликанов

Фото: Unsplash

Ученые-орнитологи в Краснодарском крае открыли редчайших розовых пеликанов. Такой вид занесен в Красную книгу России и считается «находящимся в критическом состоянии», сообщили в Минприроды.

Утверждается, что птицы образовали две колонии на особо охраняемой природной территории природного парка «Анапская пересыпь» — сейчас они находятся на островах косы Голенькая. «На момент проведения исследований в гнездах были кладки и птенцы», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в марте в Нижегородской области нашли птенцов малой крачки — редчайшего вида, занесенного в Красную книгу. Птицы создают гнезда по берегам рек или на территориях озер, где достаточное количество мелкой рыбы.

В конце лета 2023 года также розовый фламинго, который неожиданно оказался на одной из Волжских отмелей в Нижегородской области, попал на фотографии очевидцев. В тот момент россиянам напомнили, что эта птица тоже считается краснокнижной.

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      Варвара Кошечкина
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