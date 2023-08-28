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15:42, 28 августа 2023Моя страна

Розовый фламинго заблудился и случайно попал в Нижегородскую область

Розовый фламинго заблудился из-за нарушения ориентации в Нижегородской области

Фото: Arvind Telkar / Unsplash

Розовый фламинго, который заблудился и случайно оказался на одной из Волжских отмелей в Нижегородской области, попал на фотографии очевидцев. Их опубликовали в группе «АртЛуга» во «ВКонтакте».

В сообществе отмечается, что особей фламинго и раньше видели в регионе, но очень редко. Такие ситуации связаны с нарушением ориентации во время миграций. Авторы поста выразили надежду, что с приходом осени попавшая на фото птица сможет примкнуть к другим и вернется в теплые края.

«Если вы увидите розового фламинго – любуйтесь издалека. Не пытайтесь с ним контактировать и трогать. Помните, что эта красивая птица занесена в Красную книгу России», — также говорится в публикации.

Ранее в августе сообщалось, что в семье павлинов из белгородского зоопарка появилось пополнение — двое цыплят. Сейчас павлинята повторяют все за мамой — вымываются и ищут еду. Отец при этом находится в стороне – в воспитании детей самцы не принимают участие.

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    Карина Черных
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