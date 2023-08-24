Белгородский зоопарк показал пополнение в семье павлинов

У павлинов из Белгородского зоопарка родилось двое цыплят

В семье павлинов из белгородского зоопарка появилось пополнение — двое цыплят. Об этом сообщает Go31.

Сейчас павлинята повторяют все за мамой — вымываются и ищут еду. Отец при этом находится в стороне – в воспитании детей самцы не принимают участие.

Пока пол цыплят неизвестен — они рождаются в сером плотном оперении, которое спасает их в дикой природе от внимания хищника. При случае нападения на защиту выходят отцы — ярким оперением они переключают внимание на себя и уводят охотника за собой.

Ранее сообщалось, что в Джугджурдском заповеднике в Хабаровском крае при патрулировании территории случайно обнаружили краснокнижную птицу — кулика. В России ходулочник обитает на водоемах Предкавказья, на Каспийском и Черном морях, на юге Саратовской и Оренбургской областей, в Сибири, на юге Алтая, Бурятии, Забайкалья и Амурской области. Зимует птичка в Африке, на Ближнем Востоке и в странах Азии.

