В Хабаровском крае обнаружен новый краснокнижный вид птиц

В Джугджурдском заповеднике нашли новый краснокнижный вид птиц

В Джугджурдском заповеднике в Хабаровском крае нашли новый краснокнижный вид птиц — кулика. Об этом сообщает DVHAB.

Птицу обнаружили случайно при патрулировании территории.

Выяснилось, что это кулик семейства шилоклювковых или ходулочник. У него очень длинные, красного цвета ноги и черный, тонкий, прямой и длинный клюв.

В России ходулочник обитает на водоемах Предкавказья, на Каспийском и Черном морях, на юге Саратовской и Оренбургской областей, в Сибири, на юге Алтая, Бурятии, Забайкалья и Амурской области. Зимует птичка в Африке, на Ближнем Востоке и в странах Азии.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области в районе села Ишеевка в пойму реки Свияги выпустили крякв, выращенных в зоопарке. Выпущенные утки — потомки спасенных птиц, которые попали в зоопарк из-за ранений, и теперь не могут жить на воле. Их выпустили в охраняемом воспроизводственном участке, где запрещена охота, поэтому птицы там будут в безопасности.