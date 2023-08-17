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15:25, 17 августа 2023Моя страна

В Ульяновской области в реку выпустили 25 птенцов спасенных крякв

В Ульяновской области в реку выпустили 25 птенцов спасенных крякв

Фото: Ravi Singh / Unsplash

В Ульяновской области в районе села Ишеевка в пойму реки Свияги выпустили крякв, выращенных в зоопарке. Об этом сообщает ИА «Улпресса».

Выпущенные утки — потомки спасенных птиц, которые попали в зоопарк из-за ранений, и теперь не могут жить на воле. Их выпустили в охраняемом воспроизводственном участке, где запрещена охота, поэтому птицы там будут в безопасности.

«Несколько лет назад нам принесли восемь крякв, подранков, сейчас они благополучно живут в зоопарке и размножаются. 25 молодых особей мы решили выпустить на волю для пополнения объектов животного мира на территории Ульяновской области», — сообщил куратор зоологической коллекции Ульяновского зоопарка Максим Корольков.

В августе также планируется выпустить крякв на территории Сурского района. Предполагается, что акции будут проводить ежегодно.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска во время прогулки нашел в Инюшенском бору птенца редкой птицы чеглок. Мужчина связался с волонтерами Центра защиты диких животных, которые сообщили, что если бы птенца оставили на дороге, шансов на выживание у него не было бы. Сейчас челок находится в реабилитационном центре, после восстановления его выпустят в дикую природу.

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    Сергей Истомин
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