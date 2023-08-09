Россиянин спас редкую птицу

Житель Новосибирска спас птенца редкой птицы чеглок

Житель Новосибирска нашел в Инюшенскому бору птенца редкой птицы чеглок. Об этом сообщает «Горсайт».

По его словам, он увидел напуганного птенца во время прогулки. «Вокруг него ездили машины, и было несколько кошек, которые кружили аки коршуны», — рассказал он. Мужчина взял птенца на руки и донес до магазина, где работает его супруга. Они связались с волонтерами Центра защиты диких животных, которые сообщили, что если бы птенца оставили на дороге, шансов на выживание у него не было бы.

«В наших краях чеглок – птица редкая. В основном они зимуют в Африке и тропической Азии. В Евразии они иногда гнездятся, но в северных широтах», — сообщил россиянин.

Птенец сейчас находится в реабилитационном центре, после восстановления его выпустят в дикую природу.