Дуров призвал «вдарить по запрету» ролика блогеров об Олеге Тинькове

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал распространять ролик авторов популярного YouTube-канала Nemagia Михаила Печерского и Алексея Псковитина об Олеге Тинькове и Тинькофф банке. Об этом он написал на своей странице во вторник, 5 сентября.

Таким образом Дуров предложил «вдарить по запрету» Кемеровского районного суда, который постановил заблокировать видео из-за «порочащей репутацию информации».

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«Можно соглашаться или не соглашаться с манерой подачи блогеров, но их право выражать свое мнение священно», — заявил предприниматель.

4 сентября суд обязал кемеровских блогеров Печерского и Псковити удалить материал и запретил распространять его на других каналах.

24 августа представители Тинькофф банка заявили, что подали в суд на авторов ролика с требованием защитить деловую репутацию.

В начале августа Печерский и Псковитин выпустили 44-минутный разоблачительный обзор на основателя Тинькофф банка Олега Тинькова, обвинив его в лицемерии и потребительском отношении к клиентам.