В начале августа кемеровские блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин с канала Nemagia выпустили разоблачительный обзор на основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова, обвинив бизнесмена в лицемерии и потребительском отношении к клиентам. За две недели ролик набрал более 2,5 миллиона просмотров и заставил многих звезд YouTube отказаться от сотрудничества с банком. «Лента.ру» вспомнила другие громкие конфликты между блогерами и крупными компаниями и выяснила, во что они в итоге вылились.

Nemagia против «Тинькофф Банка»

В течении 44 минут авторы Nemagia копаются в грязном белье Тинькова, ловят его на вранье и высмеивают спорные высказывания и поступки предпринимателя. Например, уверенно заявляют, что в студенческие годы будущий миллионер по ночам спекулировал водкой и обвешивал покупателей на рынке, а также создавал «маркетинговые пузыри», продавая их на стадии схлопывания. Под «пузырями» блогеры подразумевали магазин бытовой техники «Техношок», компанию по производству полуфабрикатов «Дарья» и пивоваренную компанию «Тинькофф», от которых бизнесмен избавился, как только они перестали приносить деньги.

Главной причиной недовольства кемеровского дуэта стало лицемерие Тинькова по отношению к сотрудничающим с «Тинькофф Банком» YouTube-блогеров, которых предприниматель поголовно обвинил в продажности. «Они все, ***(блин), блогеры, за бабки мать родную продадут», — заявил миллионер во время одной из Periscope-трансляций.

Возмущение Nemagia вызвало и потребительское отношение Тинькова к сотрудникам и клиентам «Тинькофф Банка», которые, по словам Печерского и Псковитина, в буквальном смысле попадают в кабалу к предпринимателю. Не забыли они и про автоблогера AkademeG (1,9 миллиона подписчиков), который, судя по их утверждениям, с потрохами продался «Тинькофф Банку» за новенький Range Rover.

Переполненный юмористическими пародиями на Тинькова ролик вызвал широкий резонанс в блогосфере, а представители «Тинькофф Банка» в ответ обратились к популярным блогерам с предложением за деньги «разоблачить» ролик Nemagia. Блогер Михаил Совергон (949 тысяч подписчиков) рассказал, что его попросили «максимально нативно» рассказать о том, «как все было на самом деле», и выдать это за свое личное мнение.

Некоторые блогеры согласились на предложение банка. Например, кулинарный обзорщик Друже Обломов (1,9 миллиона подписчиков) поведал, что якобы отказался от сотрудничества с Тиньковым и объяснил, что фраза про продажу родной матери была вырвана из контекста. В письмах к блогерам представители «Тинькофф Банка» приводят ролик Обломова как пример нужного им формата. Сам блогер после множества гневных комментариев о своей «продажной жопе» ограничил доступ к видео.

Nemagia же, по слухам, вскоре ждет повестка в суд от Тинькова или его официальных представителей.

BadComedian против игры Company of Heroes 2

В конфликт с компаниями не раз вступал и популярный YouTube-кинокритик Евгений Badcomedian Баженов. В конце июля 2013 года он выпустил обзор на видеоигру Company of Heroes 2 от канадской студии Relic Entertainment, действие которой происходит во время Второй мировой войны. В ролике Баженов раскритиковал создателей стратегии за историческую недостоверность и представление советских солдат бессердечными убийцами, лжецами и мародерами.

Негодование Баженова вызвал сюжет игры, в которой войска РККА сжигают дома соотечественников, расстреливают отступающих однополчан и казнят польских партизан. «Они считают, что русские "Иваны" в школу не ходят, и их ничему не учат», — возмутился блогер.

После обмена любезностями с Relic Entertainment, обзора на английском языке и получения Евгением гордых званий «пацреот», «ватник» и «русский Джастин Бибер» (так сотрудники канадской студии по неизвестной причине называли Баженова во время конфликта) российский издатель «1С-СофтКлаб» объявил о прекращении продаж Company of Heroes 2. Впрочем, игра не исчезла с прилавков магазинов и до сих пор доступна для скачивания в Steam.

Badcomedian против Галустяна и братьев Андреасянов

В том же году Badcomedian поучаствовал в еще одном конфликте, получив от соперников сразу три страйка — жалоб, из-за которых канал может быть навсегда заблокирован. Два из них — за нарушение авторских прав — отправила кинокомпания Enjoy Movies братьев Арташеса и Сарика Андреасянов. Автором третьего стал комик Михаил Галустян, которому не понравилось, что его лицо фигурирует в обзорах. «Мне угрожали судом, звонили и обещали переломать ноги», — признался позже блогер.

Чтобы не лишиться канала, кинокритику пришлось в срочном порядке удалять обзоры на фильм «Билет на Vegas» с Галустяном в главной роли и «Быстрее, чем кролики». Там Баженов использовал 13-секундный ролик из трейлера комедии «Что творят мужчины!». По слухам, настоящей причиной недовольства Enjoy Movies и Галустяна стала нещадная критика, которой Баженов подверг киноделов.

SirFoch против World of Tanks

В середине мая американский игровой блогер SirFoch опубликовал ролик об игре World of Tanks от белорусской студии Wargaming. Геймер нелестно отозвался о новом танке Chrysler GF, который, по его мнению, обладает слабым вооружением и недостоин того, чтобы игроки тратили на него деньги. «К черту Wargaming, к черту поганый танк», — ругался он в ролике.

Белорусам претензии SirFoch не понравились, они потребовали убрать ролик и запретили блогеру посещать любые их мероприятия. Более того, они пообещали кинуть страйк на канал геймера, поскольку все видео его были сняты по мотивам World of Tanks.

Оказавшийся в безвыходном положении, SirFoch удалил обзор на танк и тут же залил новый, где покрыл разработчиков матом и заявил, что не боится угроз белорусов. «Окей, вброс говна на вентилятор. Я не собираюсь менять подачу материала, я не должен во всем потакать Wargaming, ведь они мне даже не платят. Я зарабатываю на Twitch и YouTube, а World of Tanks — это всего лишь инструмент. В первую очередь я думаю о своих подписчиках», — заявил он на Reddit.

За блогера вступились «танкисты» и недовольные диктатурой Wargaming коллеги по цеху. Они назвали действия студии идиотскими и завалили YouTube критическими роликами.

Под давлением общественности белорусам пришлось отступить и извиниться перед SirFoch, отметив, что поначалу они приняли его высказывания за пропаганду ненависти и гомофобии. «Видео SirFoch к этому не относится, поэтому мы извиняемся», — подытожили они.

PewDiePie против Disney

Крупнейший скандал разразился в начале 2017 года между самым популярным YouTube-блогером Феликсом PewDiePie Чельбергом (56,9 миллиона подписчиков) и принадлежащей Disney компанией Maker Studios.

Материалы по теме «YouTube держит нас за баранов» Почему блогеров лишают денег, а россиян заставляют смотреть турецкие видео

На канале PewDiePie вышел ролик, в котором Чельберг через специальный сервис Fiverr отыскал двух индийцев, за пять долларов согласившихся постоять с плакатом Death To All Jews («Смерть всем евреям»). «Я сильно извиняюсь, я не знал, что они действительно сделают это. Я чувствую ответственность, но все-таки поставлю им пять звезд, ведь они в точности выполнили мое задание», — отметил он в конце видео.

На это обратил внимание журналист Wall Street Journal Джек Никас, обвинивший YouTube в размещении рекламы на роликах с пропагандой расизма. «Google разместил рекламу Coca-Cola, Microsoft, Amazon, P&G, Geico и Toyota на расистских видео», — возмутился он.

Благодаря стараниям Никаса Чельберг лишился контракта с Disney, а YouTube потерял несколько крупных рекламодателей, в том числе Pepsi, Wallmart, Starbucks, Coca-Cola и McDonald's. В итоге доходы блогеров с коммерческих просмотров резко упали, а каналам с менее чем 10 тысячами и вовсе отключили монетизацию.