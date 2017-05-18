Блогер пожаловался на блокировку ролика из-за звона церковных колоколов

YouTube-блогер, известный под ником Peeve Peeverson, рассказал в своем Twitter о блокировке одного из роликов из-за того, что в нем присутствовал звон множества церковных колоколов.

Претензии были предъявлены к записи прохождения игры Demon's Souls и касались аудиосопровождения победы над очередным боссом.

Геймер получил уведомление от администрации YouTube, в котором сообщалось о блокировке в связи с нарушением авторских прав на эти звуки. Как оказалось, «одновременным звоном нескольких церковных колоколов» владеет лейбл Hot Ideas. Позднее выяснилось, что претензии предъявила Universal Music Group.

В ответ на уведомление стример попытался поспорить, что звуки колоколов могут звучать по-разному, и YouTube, должно быть, шутит. Судя по всему, разбирательство с использованием этого звука продолжается.

В комментариях другие пользователи признались, что не удивятся, если однажды узнают о том, что правообладатели завладели еще и голосами обычных людей.

В конце 2016 года самый популярный видеоблогер на YouTube Феликс Чельберг, известный под псевдонимом PewDiePie, обратился к администрации видеохостинга с просьбой разобраться с множеством неполадок. Так, интернет-звезду не устраивали исчезающие просмотры со старых роликов, странные рекомендации сервиса и порнография на сайте.