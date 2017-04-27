Канал подал в суд на обманом пробравшихся в эфир фейковых фитнес-тренеров

Видео: Radio Gunk Forums / YouTube

Владельцы американского телеканала WEAU-TV (штат Висконсин) подали в суд на комиков Ника Прайера (Nick Prueher) и Джо Пикетта (Joe Pickett), обвинив их в использовании фальшивых документов и нарушении авторского права. Об этом сообщает Daily News.

Притворившиеся фитнес-дуэтом «Чоп и Стил» шутники обманом попали в эфир флагманского шоу Hello Wisconsin. Вместо того, чтобы обучать телезрителей различным упражнениям, пранкеры принялись драться ракетками для тенниса, давить плетеные корзинки ногами, кидаться палками и качать бицепсы канистрами с молоком.

Оригинальный ролик с дурачествами Прайера и Пикетта в эфире телепрограммы был удален с YouTube из-за заявления о нарушении авторских прав.