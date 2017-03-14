Пранкер потрогал незнакомцев в общественном транспорте и показал их реакцию

Видео: jamiezhutv / Instagram

Австралийский блогер Джейми Чу (Jamie Zhu) показал в Instagram, как люди реагируют на прикосновения в общественном транспорте. Он записал несколько видео, в которых пощупал десятки людей в поездах и на эскалаторах.

Видео: jamiezhutv / Instagram

Молодой человек без предупреждения трогал пассажиров, преимущественно мужчин. В большинстве случаев он встречал непонимание и недоумение, реже недовольство. Некоторые догадывались, что блогер ставит какой-то эксперимент, видя включенную камеру, и реагировали доброжелательно и даже подыгрывали.