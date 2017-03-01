Нарядившийся Иисусом мужчина крестом пробил потолок в метро

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В кельнском метро неизвестный мужчина в образе Иисуса пробил потолок крестом. Ролик был опубликован 28 февраля на YouTube-канале Last FilmStar.

На видео мужчина поднимается из подземки на эскалаторе с деревянным крестом, который застревает в потолке — «Иисус» нес его с собой на празднование кельнского карнавала «Фастнахт». Под смех зевак мужчине удается справиться с проблемой и сойти с эскалатора. «Карнавал принесет ему колоссальные мучения», — говорится в описании ролика.

«Фастнахт» — ежегодный праздник перед Великим постом, отмечаемый жителями города с 1823 года. В 2017 году празднование проходило с 23 февраля по 1 марта. Подобные мероприятия также проводятся в других городах на юго-западе Германии.