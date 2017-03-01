Столичный сноубордист протаранил архызского барана

Московский сноубордист Кирилл Шевченко врезался в архызского барана на горнолыжном склоне. Ролик с столкновением был опубликован на YouTube-канале экстремала.

На видео, которое за девять дней набрало более 1,1 миллиона просмотров, Шевченко вместе со своим товарищем решает выехать за пределы горнолыжной трассы, где неожиданно сталкивается с ничего не подозревающим животным. После падения сноубордист с криком «Баран, пусти» убегает от удивленного животного. «Козлина, чуть не убился», — отмечает экстремал в конце ролика.