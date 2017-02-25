Интернет и СМИ
 

Трусливый очковый медвежонок прославился на YouTube

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Отказавшийся переходить реку очковый медвежонок стал звездой сети. Ролик был опубликован 21 февраля на YouTube-канале Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca (это аккаунт колумбийского правительственного агентства по охране природы).

На видео, которое за четыре дня набрало более 199 тысяч просмотров, медведица со своим детенышем начинает переходить небольшую реку, но малыш, испугавшись бурлящего потока, возвращается на берег. В итоге мать хватает непослушного медвежонка за ухо и затаскивает обратно в воду.

Как отмечается в материале Национальной службы новостей (НСН), очковый медведь входит в красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). Всего в мире проживает около двадцати тысяч особей.

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