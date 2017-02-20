Ящерица научилась приветствовать хозяина лапой

Помахавшая своему хозяину лапой ящерица стала звездой сети. Ролик был опубликован 17 февраля на YouTube-канале Thehypnoguy1.

Владелец приветствует питомца несколькими взмахами руки. В ответ животное имитирует действия хозяина. «Вот что моя ящерица делает, когда я машу ей», — говорится в названии ролика.

Видео за три дня набрало более 160 тысяч просмотров. В комментариях под роликом пользователи YouTube удивились умению пресмыкающегося и поинтересовались у владельца, сколько ему понадобилось времени, чтобы научить питомца приветствию.