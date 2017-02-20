Нелепое изгнание крысы швабрами разжалобило пользователей сети

В сети набирает популярность видео, на котором американские студентки изгоняют крысу из ванной комнаты. Ролик был опубликован 17 февраля в Twitter-аккаунте Jodeball4REALZ.

На видео, которое за два дня набрало более 205 тысяч лайков и 115 ретвитов, девушки загнали вредителя в угол душевой комнаты и, с помощью швабр выпроводили грызуна из квартиры. «Мы разработали этот нелепый план, чтобы прогнать эту крысу из нашего дома. И он сработал! Прощай, сучка», — говорится в описании к ролику.

Пользователи социальной сети неоднозначно восприняли изгнание вредителя. Несмотря на множество лайков и хвалебных комментариев, некоторым показалось, что студентки обошлись с крысой слишком жестоко. «Это так печально наблюдать, как она [крыса] падает вниз со ступенек», — отметил один из них.

«В итоге мы же не убили ее», — заявила одна из студенток в ответ на комментарии жалостливых пользователей.