Принимающий душ цирковой носорог Мафуньян умилил соцсети

Видео: circus_ciniselli / Instagram

Принимающий душ носорог по кличке Мафуньян из Большого Санкт-Петербургского государственного цирка Чинизелли умилил пользователей сети. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте цирка на Фонтанке.

На видео два сотрудника Чинизелли моют Мафуньяна, поливая животное водой и натирая его намыленной щеткой. «Смелые парни!» — похвалил работников цирка юзер с ником Leibaekaterina.

В комментариях под публикацией пользователи Instagram восхитились подставляющим бока под струи душа носорогом, отметив, что млекопитающему явно нравятся водные процедуры. «Еще бы, спинку и животик трут, внимания кучу уделяют», — порадовался за Мафуньяна один из них.