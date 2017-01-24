Реакция пса на видеозвонок от хозяина умилила соцсети

Пользователи сети умилились белым псом Кайго, разговаривающим по видеосвязи со своим хозяином Эдисоном Фонтания (Edison Fontanilla). На это обратило внимание издание BuzzFeed.

Житель Калифорнии опубликовал в своем Twitter четыре скриншота звонка в FaceTime, в которых запечатлел несколько реакций собаки. Пес сначала удивленно смотрел на лицо хозяина на экране устройства, а затем начал ластиться к телефону.

Пост в Twitter калифорнийца стал вирусным: обычно его записи ретвитят один-два пользователя, но публикацией с Кайго за неделю поделились более 25 тысяч человек.

Фонтания рассказал, что он вместе с семьей на три недели улетел отдыхать на Филиппины и оставил питомца со старшей сестрой. Пес впервые так долго был в разлуке с хозяевами и, как только увидел их изображения на экране смартфона, на его морде появилась радость.

В начале января в Facebook вирусную популярность приобрело видео, на котором запечатлена встреча хозяйки с котом после долгой разлуки. Девушка не прекращала поиски питомца на протяжении двух лет и в итоге обнаружила Диего в одном из приютов города. Ролик с воссоединением посмотрели более четырех миллионов пользователей.