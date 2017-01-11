Видео с воссоединением хозяйки и кота после двух лет поисков стало вирусным

В сети набирает популярность ролик, на котором запечатлена встреча хозяйки с котом, на поиски которого были потрачены два года.

Видео, опубликованное в Facebook 9 декабря, посмотрели уже более четырех миллионов человек.

По данным The Independent, Айрис Саманьего (Iris Samaniego) обнаружила пропавшего в 2015 году кота Диего в одном из приютов после того, как знакомый проверил сайт малоизвестного заведения. Женщина опознала на одном из фото своего питомца и сразу же отправилась его забирать.

Как отметила сестра Саманьего, которая опубликовала ролик, девушка не сдавалась все это время, продолжая поиски любимца.