Пес два дня ложился под поезд ради спасения замерзшей подруги от холода

Житель Ужгорода Денис Малафеев рассказал в Facebook историю о псе, который в течение двух дней согревал травмированную поездом собаку, лежавшую на рельсах.

Животных обнаружили на станции неподалеку от Ужгорода друзья Малафеева. Вместе с ними он попытался убрать собак с путей, но кобель не подпускал людей к подруге.

«Я увидел надвигающийся поезд, и мне стало не по себе. Услышав сигнал машиниста, кобель подошел к суке, прижался и лег рядом с ней. Оба животных опустили головы, прижав их к земле, и поезд проехал. Ребята, кобель это делал двое суток подряд. Вдумайтесь только!» — описал происходящее очевидец.

Запись Малафеева не оставила равнодушными пользователей Facebook. За сутки его рассказом поделились на своих страницах около 40 тысяч пользователей. Запись собрала свыше 4,5 тысяч комментариев.

Позже Малафеев сообщил, что хозяева животных нашлись, удалось выяснить и их имена — Панда и Люси. Правда, другой пользователь под ником Владимир Бульдонний утверждает, что на видео его питомцы — мать и сын Мотя и Янык, потерявшиеся при переезде.