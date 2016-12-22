Рэпер зачитал хип-хоп своей мокрой кошке

Видео: Iammoshow / Facebook

Американский рэпер Дуэйн Молок (Dwayne Molock), известный под псевдонимом MoShow, прочитал хип-хоп своей кошке Равиоли во время совместного купания в ванной. Ролик был опубликован на Facebook и за несколько дней собрал 1,2 миллиона просмотров.

«Эй, йоу, мне нужно тебя помыть. Равиоли, не злись на меня, ведь все знают, что кошечки сводят меня с ума», — зачитывает MoShow. В комментариях некоторые пользователи обвинили рэпера в жестоком обращении с животными, но тот объяснил, что Равиоли время от времени необходимо принимать ванну из-за особенностей ее породы.