Нелепая реклама питомника для собак и кошек стала интернет-хитом

Владельцы питомника для кошек и собак в Атланте, США, самостоятельно сняли рекламный ролик своего заведения, который быстро стал вирусным. Об этом пишет издание The Independent.
По мнению издания, реклама напоминает сразу все традиционные самодельные видео организаций, у которых нет бюджета на профессиональные рекламные кампании, но зато есть свои идеи и энтузиазм.
В рекламном ролике ведущий пытается «продать» котов и собак подобно ведущему так называемых «магазинов на диване». В ассортименте питомника — спящие, голодные, самые черные кошки, которые способны умываться самостоятельно. Питомник также предлагает эксклюзивные модели кошачьих и бейсболки с изображениями лап.
Видео с жителями питомника набрало почти четыре миллиона просмотров.