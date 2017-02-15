Блогер-аутист протестировал гигантский кнут и рассказал о коллекции стульев

Видеоблогер Брайан Ропар (Bryan Ropar) попробовал несколько раз взмахнуть 25-метровым кнутом и записал эксперимент на видео.

В ролике Ропар пытается овладеть кнутом, но несколько раз попадает самому себе по рукам и ногам. В финале он демонстрирует полученные раны, приговаривая, что это был самый глупый поступок в его жизни.

На Reddit пользователи обсуждают несколько каналов Ропара, который страдает от синдрома Аспергера (расстройство аутистического спектра). Блогер выкладывает в отдельные аккаунты необычные эксперименты, связанные с физикой и инженерией, и ролики, в которых он демонстрирует свою коллекцию пластиковых стульев.

Из описания главного канала следует, что у Ропара более 800 разных стульев, он из семьи инженеров и любит пробовать все новое. На каждом из каналов экспериментатора не более трех тысяч подписчиков, но он продолжает публиковать новые ролики. Таким образом Ропар пытается не заскучать, поскольку болезнь мешает ему общаться с другими людьми.