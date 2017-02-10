Слепой американец покорил YouTube трюками на скейтборде

Издание Mashable обратило внимание на видеоролик, на котором слепой американец Дэн Манча (Dan Mancia) выполняет трюки на скейтборде.

Мужчина использует белую трость и специальный датчик, издающий звуковой сигнал. Манча устанавливает устройство на рампу для скейтбордистов, чтобы на слух определить, где находится снаряд.

Манча увлекался скейтбордингом с детства, но начал терять зрение в 13 лет из-за редкой болезни. На данный момент мужчина обладает лишь периферическим зрением в правом глазу, но это не мешает ему совершенствоваться в своем любимом хобби.

Ролик, на котором Манча демонстрирует несколько трюков, набрал более 120 тысяч просмотров на YouTube.