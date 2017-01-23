Американец изобрел способ не потерять машину на парковке

Житель США опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором рассказал о легком способе не потерять автомобиль на парковке.

Пользователь с ником Chootavao предложил подписчикам спрятать в багажнике связку надутых воздушных шаров, которые должны подниматься в воздух над припаркованным автомобилем. Таким образом, по мнению блогера, найти свою машину будет в разы проще.

В комментариях зрители обратили внимание на то, что блогер хранит в багажнике черный пакет в форме тела человека. В ролике также можно рассмотреть торчащие из пакета кеды. Один из пользователей отметил, что автору ролика стоит снять еще одно видео и рассказать о том, как он «успешно спрятал труп в машине».

Видео опубликовано на YouTube 20 января и за трое суток успело набрать почти 800 тысяч просмотров.