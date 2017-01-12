Темнокожий бельгиец вырядился Гарри Поттером и прочитал рэп про «черную магию»

Видео: Yung Mavu / YouTube

Бельгиец Юнг Маву (Yung Mavu) опубликовал на YouTube видеоклип под названием «Черная магия», где он в образе Гарри Поттера исполняет рэп.

При этом на Маву надет традиционный шарф студента факультета Гриффиндора, и он держит в руках волшебную палочку.

В песне бельгиец говорит, что уважает Гриффиндор и недолюбливает Слизерин, а также упоминает друзей Гарри — Рона и Гермиону, которые всегда могут прикрыть в сложной ситуации. Кроме того, рэпер высмеивает Драко Малфоя, который хотел убить Дамблдора, но ничего не вышло.

На протяжении всей песни Маву постоянно обещает «всех уделать», пародируя чернокожих рэп-исполнителей.

За неделю видео, которое снято в тоннеле, посмотрели более двух миллионов человек.