Аномально медленная полицейская погоня заинтересовала миллионы зрителей

Видео: CBS Los Angeles / Facebook

Миллионы пользователей Facebook заинтересовались онлайн-трансляцией полицейской погони в Лос-Анджелесе, которая велась на странице CBS Los Angeles. Ее отличительной особенностью стало то, что преступник ехал на предельно низкой скорости.

Погоня длилась полтора часа и окончилась поздней ночью. Стражи порядка пытались настичь мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Убегавший то ускорялся, то замедлял ход, и его преследовали около десяти полицейских машин.

Трансляция набрала на Facebook 3,3 миллиона просмотров и более 280 тысяч комментариев. Наблюдавший за погоней подросток попросил преступника ускориться, поскольку ему надо ложиться спать, чтобы наутро пойти в школу.

Другой комментатор отметил, что люди не отходят от мониторов, потому что боятся упустить развязку.Часть пользователей пустилась в размышления о том, почему полицейские не останавливали преступника выстрелами, к примеру в колеса автомобиля.

Стражи порядка задержали нарушителя закона, в момент когда его автомобиль максимально сбавил скорость. Его развернула полицейская машина, в результате чего преступник оказался в окружении.