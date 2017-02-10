В сети показали трагичную историю любви Ждуна и человека Грэма

На YouTube-канале «Ждун вещает» опубликовали видео, в котором показали трагическую историю любви Ждуна и способного выжить в любом ДТП человека Грэма.

В ролике Грэм и Ждун влюбляются друг в друга с первого взгляда и отправляются в путешествие на космическом ките и автомобиле ВАЗ-2101. Однако их отношения прерывает автоавария, в которой, судя по всему, выживает только Грэм.

Мем «Ждун» появился в Рунете в январе. Пользователям сети понравилась созданная голландской художницей Маргрит ван Брифорт скульптура странного существа Homunculus Loxodontus, представляющего собой гибрид слона и насекомого.

Грэм стал мемом в июле 2016 года. Создавшие его австралийские хирурги и художница Патрицией Пиччини утверждали, что их модель человек способна выжить в любом ДТП.