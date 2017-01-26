В сети появился мем «Ждун»

Пользователи сети обратили внимание на фотографию странного существа, которая быстро стала вирусным мемом. Впервые в русском сегменте интернета картинка была опубликована на ресурсе Pikabu.

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Как выяснилось, на снимке изображена скульптура Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), созданная голландской художницей Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) для Нидерландского Лейденского университета. По словам автора, она решила не затрагивать тему научных исследований в области медицины и посвятить свою работу ожидающим приема пациентам. В итоге ван Брифорт сделала им компаньона. Скульптура получила символичное название «Ждун».

В Рунете мем, помимо оригинальной идеи ожидания, получил свою интерпретацию. Посетители Pikabu превратили «Ждуна» в типичного бухгалтера, плохо разбирающегося в новинках компьютерных технологий, навязчивую тещу и в соседа грустного Киану Ривза, сидящего на скамейке.

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С Pikabu мем широко разошелся по сети, мгновенно заняв место в топах «ВКонтакте» и Twitter.