Грустная Мелания Трамп стала мемом

Кадры с грустной первой леди США Меланией Трамп на инаугурации ее супруга облетели интернет и породили соответствующий мем, а также хештеги #SadMelania и #FreeMelania. На данный факт обратил внимание портал Mashable.

«Облетевшие соцсети фото и видео, кажется, намекают, что Мелания так же позитивно настроена по поводу вступления в должность своего супруга, как и 48,2 процента американцев, которые голосовали за [кандидата от демократа Хиллари] Клинтон», — иронично отмечает издание.

Как уточняет BuzzFeed, 20 января — в день, когда Дональд Трамп приносил присягу, — его жена выглядела счастливой и взволнованной, однако один из пользователей Twitter подобрал кадры, где у первой леди печальное выражение лица или где ее игнорирует супруг.

В том же посте юзер пишет: «Это заставляет меня грустить, я искренне переживаю. Он не ценит ее, и она не выглядит счастливой».

На первой фотографии запечатлен момент, когда на церемонии выступал капеллан сената Барри Блэк. Во время его проповеди многие присутствовавшее прикрыли глаза.

Другие пользователи тоже начали публиковать снимки и короткие ролики с Меланией в день инаугурации.

Многих заинтересовало, что находится в коробочке Tiffany, которую Трамп вручила Мишель Обаме. Было предположение, что внутри лежит записка со словом «Помогите».

Еще ряд пользователей обратили внимание на то, как Барак Обама демонстрирует на публике свое отношение к жене, и сравнили с тем, что делает Трамп для Мелании.

Дональд Трамп, победивший на прошедших в ноябре президентских выборах, женат в третий раз. Он вступил в брак с Меланией Кнавс, которая моложе его на 24 года, в 2005-м. У них есть общий сын Бэррон. Всего у президента США пятеро детей.