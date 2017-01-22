Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом

Пользователи социальных сетей обратили внимание на выражение лица жены бывшего президента США Барака Обамы в ходе процедуры инаугурации нового главы государства Дональда Трампа, пишет USA Today.

До того как Трамп принес присягу, он с супругой Меланией встретился с четой Обама на кофейной церемонии. Мелания Трамп вручила Мишель Обаме голубую коробку с подарком.

«Когда ты еще не открыл это, но уже знаешь, что подарили мусор», — прокомментировал в Twitter пользователь XLNB.

Недовольное выражение лица жены уходящего президента, как отмечается, «мгновенно стало мемом».

20 января в Вашингтоне возле Капитолия состоялась инаугурация Трампа. Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс. В своей речи глава государства заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу.