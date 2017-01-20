Трамп в инаугурационной речи пообещал вернуть власть народу

Дональд Трамп в своей инаугурационной речи пообещал вернуть власть американскому народу. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

«Перед нами будут стоять вызовы, нас ожидают непростые времена, но мы справимся», — заявил президент США.

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«Мы возвращаем сейчас народу власть, которую слишком долго удерживали политики в Вашингтоне, — объявил он. — Слишком долго небольшая группа политиков в Вашингтоне процветала, в то время как народ страдал. Истеблишмент защищал себя, а не народ. Их победы не стали вашими победами, триумфы — вашими триумфами. Небогатые семьи страдали. Клянусь, это изменится. Этот момент — ваш по праву. Не важно, что сейчас одна партия сменяет другую. Важно, что 20 января 2017 года — день, когда люди снова стали правителями своей страны. Больше они не позволят забыть о себе и не считаться с собой».

В Вашингтоне возле Капитолия 20 января состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Трамп принес присягу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью в 1955 году в честь окончания воскресной школы, а вторая принадлежала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, опередив кандидата от демократов Хиллари Клинтон.