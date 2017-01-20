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Песков усомнился в намерении Путина смотреть инаугурацию Трампа

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин, скорее всего, не будет смотреть инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в прямом эфире. Об этом в пятницу, 20 января, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не думаю, что он планирует ее смотреть в прямом эфире — все-таки это достаточно продолжительное мероприятие», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин смотреть церемонию вступления Трампа в должность главы государства.

Российский лидер, вероятно, ознакомится с этим событием в новостном формате, добавил пресс-секретарь.

Ранее в пятницу в сети обратили внимание на причудливую аббревиатуру USR (вместо USA), которая сложилось в небе из огней салютов, запущенных в Вашингтоне в честь инаугурации Трампа. В Twitter предположили, что буквы — это сокращение от названия несуществующего государства Соединенные Штаты России.

6 января был опубликован доклад американских спецслужб о причастности Кремля к вмешательству в выборы США. Москва опровергает все обвинения во вторжении в американский предвыборный процесс.

Выборы президента США, на которых республиканец Трамп обошел свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон, состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства намечена на 20 января.

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