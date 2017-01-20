В сети разглядели руку Кремля в салюте по случаю инаугурации Трампа

В сети обратили внимание на причудливую аббревиатуру USR (вместо USA), которая сложилось в небе из огней салютов, запущенных в Вашингтоне в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В Twitter предположили, что буквы — это сокращение от названия несуществующего государства Соединенные Штаты России.

Пользователи принялись разыскивать виновников подмены салюта. Некоторые начали подозревать Россию во вмешательстве в инаугурацию Трампа. «Салют в Вашингтоне сложился в буквы USR. Явно чувствуется рука Кремля», — отметил один из них.

Другие по привычке обвинили во всем российских хакеров.Инаугурация Трампа. «Российские хакеры в полете взломали салют и написали USR вместо USA», — предположил юзер с ником Dnestrland.

Американские пользователи стали с иронией поздравлять друг друга со вступлением в Соединенные Штаты России. «Это только мне кажется, что буква A больше похожа на R? Всем добро пожаловать в СШР», — заявил 1SealOfApproval.