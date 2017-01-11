Секретный доклад о связях Трампа с Россией оказался вбросом интернет-троллей

Секретный доклад бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» избранного президента США Дональда Трампа с Россией оказался троллингом одного из пранкеров с популярного имиджборда 4chan. Об этом на анонимном форуме лично заявил автор «доклада», передает Gateway Pundit.

По словам пранкера, текст «секретного документа» был передан американскому политическому обозревателю Рику Уилсону (Rick Wilson) еще в ноябре 2016 года. «Они все еще верят в это. Ребят, они действительно чертовски отчаянные — это не тот скандал с Трампом, который заслуживает доверия», — отметил аноним.

— Best of 4chan (@4chansbest) 11 января 2017, 02:10

После того как 10 января телеканал CNN сообщил, что в его распоряжении есть документ, содержащий серьезные обвинения, касающиеся личной жизни Трампа, пранкер попытался прояснить ситуацию. «Уилсон подумал, что материалы настоящие, и передал этот левак в ЦРУ, которое додумалось включить их в доклад о влиянии России на выборы в США. В итоге у Трампа и Обамы состоялись индивидуальные беседы с агентами, которые пришли к выводу, что русские планируют шантажировать президента нашей историей», — объяснил он.

Ранее в январе CNN сообщил, что отчеты бывшего британского агента легли в основу доклада спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США. Часть этих данных была представлена в ходе брифинга избранному президенту Дональду Трампу.