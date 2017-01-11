СМИ сообщили об успешном взломе Telegram сотрудниками ФСБ

Федеральной службе безопасности (ФСБ) удалось взломать один из самых безопасных и защищенных мессенджеров Telegram. Такое утверждение содержится в докладе бывшего агента британской разведки. Документ оказался в распоряжении американских спецслужб, сообщает BuzzFeed в среду, 11 января.

Как указывается в тексте доклада, система шифрования Telegram «вызывала сильный интерес» у ФСБ из-за того, что мессенджер якобы пользуется высокой популярностью среди российских политических активистов и оппозиционеров. «ФСБ успешно взломала это программное обеспечение, и теперь его использование небезопасно», — говорится в отчете.

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Ранее в январе CNN сообщил, что отчеты того же агента британской разведки легли в основу доклада спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США. Часть этих данных была представлена в ходе брифинга избранному президенту Дональду Трампу.

Telegram — бесплатный мессенджер, разработанный создателями «ВКонтакте» Павлом и Николаем Дуровыми, который позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и различными медиафайлами. Клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.