Песков отказался считать Трампа «нашим человеком»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ошибочным восприятие избранного президента США Дональда Трампа как пророссийского политика. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 20 января.

«Это не наш человек. Это американский человек — президент США», — напомнил пресс-секретарь главы государства в интервью «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

Песков подчеркнул, что «предполагать со стороны западных аналитиков и политологов, что это наш человек» — самая большая их ошибка.

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19 января сообщалось, что представитель Кремля в интервью BBC заявил о необходимости хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что позиция Трампа «пока остается под вопросом». Кроме того, Песков напомнил, что Москва не имеет отношения к кибератакам, в которых обвиняет российские власти Вашингтон.

6 января республиканец написал на своей странице в Twitter, что хорошие отношения с Россией — «благое дело, а не плохое». Он пообещал, что при нем Москва «будет уважать нас намного больше».

Выборы президента США, на которых Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон, состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства намечена на 20 января.

