Песков объяснил антироссийскую риторику кандидатов в кабинет Трампа

Антироссийские высказывания претендентов на высшие посты в будущем кабинете избранного президента США Дональда Трампа объясняются влиянием их окружения. Такое мнение озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках программы Hard Talk на BBC, которая будет показана 21 января. Выдержки из него приводит в пятницу, 20 января, РИА Новости.

«Человек — дитя своего окружения, а окружение в США в настоящее время очень враждебно по отношению к России, так что мы понимаем такие заявления», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к прозвучавшим заявлениям об угрозе со стороны России из уст кандидатов на посты госсекретаря, ЦРУ и Пентагона.

Также Песков отметил, что Москве нужны хорошие отношения с Вашингтоном для совместного решения важнейших проблем.

Ранее бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый Трампом на пост госсекретаря, заявил о намерении включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что планирует «разработать стратегию противостояния России».

6 января Трамп назвал благом хорошие отношения с Москвой. «Только глупые люди или дураки могут полагать, что это плохо!» — отметил он, пообещав, что во время его правления «Россия будет уважать нас [США] намного больше, чем сейчас».

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне.